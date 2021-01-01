احذر.. آلام الكتف الأيمن والظهر قد تدل على الإصابة بحصوات المرارة



احذر.. آلام الكتف الأيمن احذر.. آلام الكتف الأيمن

يمكن أن تنمو حصوات المرارة على مدى سنوات عديدة وتتحول إلى حصوات صلبة تسد القناة الصفراوية المؤدية إلى المرارة، وقد يساعدك ملاحظة الألم المفاجئ في الظهر أو الصدر أو الكتف وما حولهم في الإصابة بحصوات المرارة مبكرًا، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".



ما هي حصوات المرارة؟

تعد حصوات المرارة السبب الرئيسي لألم المرارة، على الرغم من تجاهل العديد من الأشخاص للأعراض الشائعة لهذه الحالة المزعجة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن حصوات المرارة يمكن أن تتكون إذا كانت هناك مستويات عالية بشكل غير عادي من:



الكوليسترول داخل المرارة (حوالي 4 من أصل 5 حصوات في المرارة مصنوعة من الكوليسترول)



منتج نفايات يسمى البيليروبين داخل المرارة (حوالي 1 من كل 5 حصوات في المرارة مصنوعة من البيليروبين)



تؤدي هذه الاختلالات الكيميائية إلى ظهور بلورات صغيرة في الصفراء والتي يمكن أن تتسبب في انسداد القناة الصفراوية في المرارة، لذلك فإن إدراك الأعراض أمر بالغ الأهمية لاكتشاف حصوات المرارة قبل أن تتفاقم، ولكن ما هي أكثر الأعراض التي يتم تجاهلها؟



ألم في الظهر

عندما تلتهب المرارة، يمكن الشعور بألم حاد في البطن والمنطقة فوق المعدة والكتف الأيمن والظهر، حيث يقول موقع "Healthline" الطبي إن الآلام التي تسببها حصوات المرارة تتميز بأنها مفاجئة وحادة وشديدة، وفي حين أن الألم في منطقة الظهر قد يبدو غير عادي، إلا أنه علامة رئيسية على التهاب حاد في المرارة.



يقول Healthline: "عندما تتسبب حصوات المرارة في انسداد إحدى القنوات التي تحرك العصارة الصفراوية، فإنها يمكن أن تسبب ألمًا مفاجئًا ومتصاعدًا، والذي يطلق عليه أحيانًا نوبة حصوة المرارة"، والألم الذي ينتشر من وسط البطن إلى الظهر هو عرض شائع لمثل هذه النوبات.



ألم فى الكتف الأيمن

بينما ترتبط المرارة بشكل شائع بألم في المعدة وانزعاج في البطن، يمكن أن يحدث ألم الكتف غالبًا عندما تسبب حصوات المرارة التهابًا شديدًا، حيث ينتج الألم الخفيف في الكتف الأيمن عن نفس نوبات المرارة التي يمكن أن تسبب آلامًا شديدة في الظهر، وعندما تلتهب المرارة وتنتفخ، فإنها تهيج العصب الحجابي الذي يمتد من البطن عبر الصدر وإلى الرقبة، ويربط منطقة الظهر والكتف بالعضو المصاب.



يعد تكرار ألم الكتف الأيمن مؤشرًا مهمًا على وجود حصوات في المرارة أو عدوى في المرارة ويجب إبلاغ الطبيب فورًا.



ألم فى الصدر

يمكن أن ينتقل الألم المشع من المراراة إلى أعلى الظهر والصدر، محاكياً آثار النوبة القلبية، ويكون ألم الصدر الناجم عن نوبة في المرارة أكثر وضوحًا عند أخذ نفس عميق ويجب عدم الخلط بينه وبين حرقة المعدة، حيث وفقًا لـ NHS، يمكن أن تتطور ضربات القلب السريعة أيضًا عندما تعيق حصوات المرارة تدفق الصفراء.



يمكن أن تكون حركة حصوات المرارة، من المرارة إلى البنكرياس أو الأمعاء الدقيقة في غاية الخطورة.



ما هي الأعراض الشائعة لحصى المرارة؟

غالبًا ما تكون حصوات المرارة بدون أعراض حتى تصبح كبيرة بما يكفي لتسبب مشاكل أكثر خطورة مثل المغص الصفراوي، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام في المرارة، هناك مجموعة من الأعراض الشائعة التي تصاحب غالبًا هذه المشاعر من الانزعاج الحاد، وتشمل:



ارتفاع درجة الحرارة



مزيد من الألم المستمر



سرعة ضربات القلب



اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)



حكة في الجلد



إسهال



قشعريرة أو نوبات قشعريرة



ارتباك



فقدان الشهية

