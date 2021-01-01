وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة.. من زيت الروزماري لعصير البصل



وصفات طبيعية لتطويل الشعر وصفات طبيعية لتطويل الشعر

الشعر تاج المرأة وواحد من أهم عناصر جمالها، وكثيرًا ما يجبر الشعر الضعيف والمتقصف الفتيات على قص شعرهن لمنحه فرصة للنمو بشكل صحي. ولاستعادة الطول الأصلي للشعر وتسريع نموه والتأكد من أن ينمو بشكل قوي وصحي يمكنك استخدام عدة وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة، تحفز نمو الشعر وتغذيه وتقويه. ومن موقع "بولد سكاى" الهندي نقدم لكِ عدة وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة.





وصفات طبيعية لتطويل الشعر: وصفة صفار البيض

امزجي صفار بيضتين مع ملعقتين من زيت الزيتون البكر ودلكي فروة رأسك بالخليط واتركيه على رأسك لمدة نصف ساعة بعدها اغسلي شعرك بالماء الفاتر قبل أن تغسليه بالشامبو. تعد هذه الوصفة واحدة من أفضل وصفات تطويل الشعر، حيث تمنح الشعر التغذية والترطيب اللازمين لتمتعه بالقوة والصحة.



وصفة بياض البيض

يساعد بياض البيض على تطويل الشعر وتغذيته وتقويته، وهو من أفضل وصفات تطويل الشعر وابسطها، كل ما تحتاجيه هو أن تفصلي الصفار عن البياض وتطبقيه على جذور شعرك ثم تغسلي شعرك بالشامبو مرتين لكي تتخلصي من الرائحة.

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وصفة زيت الروزماري لتطويل الشعريساعد زيت الروزماري في تطويل الشعر بسبب فاعليته في تحفيز الأوعية الدموية في فروة الرأس والمساعدة على نمو الشعر بشكل أسرع. ويمكنك استخدامه من خلال مزج عدة قطرات من زيت الروزماري بالشامبو لتخفيف الزيت لأنه سيكون قاسيًا على فروة الرأس. دلكي شعرك بالخليط واتركيه عدة دقائق قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.وصفة عصير البصليعد البصل واحد من المكونات الغنية بالكبريت مما يساعد شعرك على النمو بشكل أسرع، لذلك يمكنك استخدام عصير البصل في وصفة سهلة لتطويل الشعر حيث تعصري 4 حبات بصل وتطبقي العصير على فروة رأسك بعد تصفيته واتركيه على الشعر لمدة ساعة. اغسليه بعدها بالماء الفاتر ثم الشامبو لإزالة الرائحة.