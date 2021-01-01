طريقة عمل الرنجة بـ 3 أفكار مختلفة.. لذيذة وسهلة التحضير



طريقة عمل الرنجة طريقة عمل الرنجة

الرنجة أكلة مفضلة ومقربة من قلب الكثيرين، حيث يعشقون مذاقها اللذيذ ويبدعون في تشكيلها وطريقة عملها ولم يعد تقديمها مقتصرًا على الاحتفالات بشم النسيم والأعياد، وإنما تدخل بطرق وأفكار مختلفة في المائدة اليومية.



ويستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم أفضل طريقة عمل للرنجة بأفكار مختلفة سهلة وسريعة التحضير.





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طريقة عمل الرنجة بالطحينة:نصف كوب طحينةرنجة مقطعة مكعباتعصير ليمونةملح وفلفل أسود3 ملاعق كبيرة خل2 ملعقة كبيرة زيت زيتونملعقة كبيرة شبتشرائح طماطمطريقه تحضير الرنجة بالطحينة:في وعاء نقوم بخلط الطحينة مع الخل وعصير الليمون والملح والفلفل ونقلب جيدًا ثم نقوم بإضافة الطماطم وزيت الزيتون والرنجة ونقلب ثم نقدمها في طبق تقديم ونزينها بالشبت.طريقة عمل فريتاتا الرنجة:المكونات:شرائح بصل اخضر2 فصوص ثوم مفرومرنجة مقطعة مكعبات3 ملاعق كبيرة زيتشرائح فلفل أحمرملح وفلفل اسود3 بيضاتكوب جبنه شيدرطريقه تحضير فريتاتا الرنجة:نقوم بتحضير مقلاه على نار هادئة ثم نضيف الزيت والبصل الأخضر والثوم ونقوم بالتقليب لمدة دقيقة ثم نضيف الفلفل الأحمر والرنجة ثم نضيف البيض والجبنة الشيدر والملح والفلفل ونقلب الخليط جيدًا ونتركه خمس دقائق على نار هادئة ويقدم ساخن مع الخبزطريقة عمل سلطه الرنجة:المكونات:رنجة مقطعة مكعباتربع كيلو فلفل اصفر مكعباتربع كيلو فلفل أحمر مكعباتشرائح طماطم2 ملعقة كبيرة خل2 ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة صغيرة كمونملعقة صغيرة ملح2 ملعقة كبيرة زيت زيتونطريقة تحضير سلطه الرنجة:في وعاء مناسب نقوم بخلط جميع المكونات من الرنجة والفلفل والطماطم والخل وعصير الليمون والكمون وأخيرا زيت الزيتون نخلط المكونات جيدا ونقدمها مع الخبز.