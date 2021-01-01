طريقة عمل الرنجة بـ 3 أفكار مختلفة.. لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل الرنجة
الرنجة أكلة مفضلة ومقربة من قلب الكثيرين، حيث يعشقون مذاقها اللذيذ ويبدعون في تشكيلها وطريقة عملها ولم يعد تقديمها مقتصرًا على الاحتفالات بشم النسيم والأعياد، وإنما تدخل بطرق وأفكار مختلفة في المائدة اليومية.
ويستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم أفضل طريقة عمل للرنجة بأفكار مختلفة سهلة وسريعة التحضير.
طريقة عمل الرنجة بالطحينة:
نصف كوب طحينة
رنجة مقطعة مكعبات
عصير ليمونة
ملح وفلفل أسود
3 ملاعق كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة شبت
شرائح طماطم
طريقه تحضير الرنجة بالطحينة:
في وعاء نقوم بخلط الطحينة مع الخل وعصير الليمون والملح والفلفل ونقلب جيدًا ثم نقوم بإضافة الطماطم وزيت الزيتون والرنجة ونقلب ثم نقدمها في طبق تقديم ونزينها بالشبت.
طريقة عمل فريتاتا الرنجة:
المكونات:
شرائح بصل اخضر
2 فصوص ثوم مفروم
رنجة مقطعة مكعبات
3 ملاعق كبيرة زيت
شرائح فلفل أحمر
ملح وفلفل اسود
3 بيضات
كوب جبنه شيدر
طريقه تحضير فريتاتا الرنجة:
نقوم بتحضير مقلاه على نار هادئة ثم نضيف الزيت والبصل الأخضر والثوم ونقوم بالتقليب لمدة دقيقة ثم نضيف الفلفل الأحمر والرنجة ثم نضيف البيض والجبنة الشيدر والملح والفلفل ونقلب الخليط جيدًا ونتركه خمس دقائق على نار هادئة ويقدم ساخن مع الخبز
طريقة عمل سلطه الرنجة:
المكونات:
رنجة مقطعة مكعبات
ربع كيلو فلفل اصفر مكعبات
ربع كيلو فلفل أحمر مكعبات
شرائح طماطم
2 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة تحضير سلطه الرنجة:
في وعاء مناسب نقوم بخلط جميع المكونات من الرنجة والفلفل والطماطم والخل وعصير الليمون والكمون وأخيرا زيت الزيتون نخلط المكونات جيدا ونقدمها مع الخبز.
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