طريقة عمل 6 سناكس ومشروبات تساعدك على مواجهة البرد القارس

مشروبات تساعدك على مواجهة البرد القارس
نواجه اليوم انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وموجة من البرد القارس وسوء الأحوال الجوية، وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى أكلات أو مشروبات أو سناكس طيلة الوقت لمد الجسم بالطاقة ومساعدته على الشعور بالدفء. ولذلك يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل عدة أطباق سناكس ومشروبات تساعد على الشعور بالدفء، تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي.
طريقة عمل البطاطا المشوية بالكيس الحراري:
المكونات
كليو بطاطا
كيس حراري
طريقة تحضير البطاطا المشوية
يجب غسل البطاطا جيدا بالماء ونقوم بتحضير كيس حراري ثم نقوم بتعبئة الكيس بما يكفي من البطاطا ويتم إغلاق الكيس جيدًا ولابد من عمل فتحات من أعلى الكيس لإخراج البخار ونضع كيس البطاطا في صينيه وندخلها فرن ساخن لمدة 30 دقيقة وتقدم ساخنة
طريقة عمل المكرونة باللبن والسكر:
المكونات:
500-جرام من المكرونة
3 ملاعق كبيرة نشا
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
مكعب زبدة
لتر حليب
لتر ماء لسلق المكرونة
طريقة تحضير المكرونة باللبن والسكر:
نقوم بوضع المكرونة في الماء الساخن ونتركها عشر دقائق ثم نرفعها من على النار ونصفيها من الماء الزائد في طاجن أو بيركس نقوم بإضافة الحليب الساخن والسكر والفانيليا والنشا والزبدة ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة المكرونة ونقوم بإدخالها فرن ساخن لمدة عشر دقائق حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم ساخنة
طريقة عمل حمص الشام أو الحلبسة:
المكونات:
2 كوب كبير حمص الشام
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح وفلفل اسود وببريكا وشطه
فلفل حار
بصل شرائح
2 فصوص ثوم
شرائح طماطم
لتر ماء ساخن
طريقة تحضير الحلبسة:
يجب نقع حمص الشام لمدة لا تقل عن 3 ساعات
يجب إحضار وعاء مناسب نضع فيه جميع المكونات وهي الحمص والماء والطماطم والصلصلة والطماطم والملح والفلفل والفلفل الحار والبصل والثوم ونتركهم على النار لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يقدم ساخن في كاسات التقديم
طريقة عمل مغات باللبن:
المكونات:
ملعقة كبيرة بودرة المغات
ملعقة سمنة
كوب لبن
سكر ومكسرات
طريقة التحضير:
تذاب بودرة المغات مع السمن على نار هادئة حتى ذوبان المغات تمامًا، ثم يضاف اللبن والسكر ويقلب بمضرب يدوي حتى الغليان، وعند حصولنا على قوام سميك يفضل تخفيفه بالمياه وأضافة المكسرات على حسب الرغبة.
طريقة عمل الفشار:
المكونات
معلقة كبيرة بهارات بالجبنة
كوب ذره فشار
3 ملاعق كبيره زيت
طريقة تحضير الفشار بالجبنة:
في وعاء عميق نقوم بوضع الزيت والفشار ونقلب على نار متوسطة لمدة دقيقة ثم نقوم بتغطية الوعاء ونترك الفشار حتى تنفجر جميع حبات الذرة نقوم بوضع الفشار في علب التقديم الخاصة به وتتبيلة بتوابل الجبنة أو أي طعم اخر محبب على حسب الرغبة.
طريقة عمل المكرونة المقلية بالجبنة أو الشطة والليمون:
المكونات:
2 كوب كبير من المكرونة المسلوقة نصف سلق ونقوم بتصفيتها جيدًا من الماء
3ملاعق كبيره نشا
زيت للقلي
بهارات جبنة أو شطة وليمون
طريقه تحضير المكرونة المقلية:
في وعاء عميق نقوم بوضع المكرونة والنشا ونقلب جيدًا وفي زيت غزير نقوم بقلي المكرونة وبعد ذلك نقوم بتتبيلها بالتوابل المحببة لدينا بالجبنة أو الشطة والليمون
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