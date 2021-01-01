5 أقمشة يفضل ارتدائها فى الجو البارد .. مش هتصدق إن الحرير منهم



أقمشة يفضل ارتدائها فى الجو البارد أقمشة يفضل ارتدائها فى الجو البارد



مع انخفاض درجات الحرارة بدرجة كبيرة والموجة الباردة التي نعيشها اليوم بتأثير العاصفة هبة فإن الكثير من الأمهات تزيد من عدد قطع الملابس لأولادها الصغر والكبار أيضا، وهذا ما يعرضهم لنزلات برد شديدة بعد رجوع درجات الحرارة لطبيعتها نتيجة لخلع الملابس المضافة سابقا، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبير الأزياء مصطفى الشافعي 5 أنواع من الأقمشة التي تمد الجسم بالدفء دون خوف ومنها وكيفية ترتيبها بشكل يزيد من الدفء كما يلي:



الصوف:



يجب توافر قطعتين على الأقل من الصوف في خزانة الملابس الشتوية، حيث أن الصوف من أكثر الأقمشة التي تعطي الشعور بالدفء، واكد أن هناك انواع كثيرة من الصوف يمكن اختيار الناعم منها وذلك لمن يعانون من حساسية الأقمشة، حيث انه يمتص رطوبة الجسم.



الحرير:



على الرغم من أنك قد لا تفكر في الحرير عندما يتعلق الأمر بالأقمشة التي تساعد على الدفء، إلا أن هذه المادة تعمل كعازل رائع. ولكن يجب ألا يتم ارتدائه كطبقة خارجية.

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الفليس:على عكس الحرير والصوف فهم نوعان من الأقمشة الطبيعية إلا أن قماش الفليس هو قماش صناعي يدخل في تصنيعه البوليستر، فهو نوع من الأقمشة جيدة التهوية كما انه يجف سريعا مما يسمح لك بارتدائه في الظروف الرطبة أو أثناء ممارسة الرياضة في البرد.الريش:على الرغم انه ليس ضمن فئة الأقمشة الا انه يستخدم في التبطين فكلما زادت كميته زادت عملية التدفئة، وارتفاع سعر القطعة وذلك لأنه ريش طبيعي مأخوذ من الإوز والبط وفي أحيان أخرى النعام.النايلون:لا يُستخدم النايلون فقط في صناعة المظلات والجوارب فقط، بل إنه يستخدم أيضا في ملابس الشتاء، فهو كالحرير لا يجعلك دافئا فقط، ولكنه مادة مقاومة للماء ستساعدك على البقاء جافًا في الثلج.الطريقة الصحيحة لارتداء الملابس حتى تشعر بالدفء:وأكد خبير الأزياء على أهمية ترتيب الأقمشة، لكي يزيد الشعور بالدفء، وإلا فسوف ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالتعرق أو عدم الراحة أو البرودة أو الثلاثة، وهذا ما يتسبب في التعب.الطبقة الأولى الملامسة للجسم:هي الطبقة الأساسية التي يجب اختيارها بعناية حيث انها هي التي تتسبب في شعورك بالبرد أو الدفأ، فيفضل أن تكون قميص من صوف "ميرينو" أو الحرير بأكمام طويلة.الطبقة الوسطي أو العازل:يفضل أن تكون من الصوف حيث انه يعمل على حبس حرارة الجسم والحفاظ عليه في الوقت نفسه يجعله قابل للتنفس.الطبقة العلوية:يجب اختيارها مقاومة للمياه والرياح، فبفضل ارتداء سترة ذات طبقة خارجية مصنوعة من النايلون ومبطن بالريش وبطبقة عازلة مضادة للماء.