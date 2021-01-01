

سامسونج تحدد رسميا موعد الكشف عن هواتفها الرائدة Galaxy S22 سامسونج تحدد رسميا موعد الكشف عن هواتفها الرائدة Galaxy S22

كشفت شركة سامسونج Samsung، رسميا موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S22، والتي سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين بدءا من اليوم.



موعد الكشف عن هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S22



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، أنها ستقيم حدث Galaxy Unpacked الذي ستكشف فيه عن الجيل الجديد من سلسلة جلاكسي الشهيرة، يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير المقبل 2022، في تمام 5 مساء بتوقيت السعودية و6 مساء بتوقيت مصر.

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وستقوم سامسونج ببث الحدث افتراضيا عبر إنترنت حتى يتمكن جميع المعجبين من مشاهدة العناصر الجديدة التي يتم كشف النقاب عنها في الوقت الفعلي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وحساباتها الرسمية على يوتيوب وفيسبوك وتويتر.ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عبر مؤتمرها القادم Galaxy Unpacked عن الجيل الجديد من سلسلة هواتف "جلاكسي"، والتي ستضم ثلاثة هواتف ذكية جديدة وهم: Galaxy S22، وGalaxy S22+ وGalaxy S22 Ultra، كما من المتوقع أن تكشف الشركة خلال نفس الحدث عن الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية الرائدة الخاصة بها والتي ستنطلق تحت اسم Tab S8.ويحتوي الملصق التشويقي للإعلان عن سلسلة Galaxy S22، على حرف S كبير يظهر تحت شعار The Epic Standard، في إشارة واضحة إلى موعد إطلاق سلسلة جالاكسي S22 الجديدة، والتي ستضم إصدارا بديلا لسلسلة" نوت" التي أعلنت سامسونج عن وثق خط إنتاجها خلال عام 2021.وكما شاركت سامسونج مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب تطلب فيه "اختراق الليل" و "كسر قواعد الإضاءة"، لإثارة التشويق حول قدرات التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة المحسنة للهواتف الذكية الجديدة جالاكسي إس.مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S8وكشف تسريب حديث أن التشكيلة سامسونج من الأجهزة اللوحية الرائدة التي سيتم الإعلان عنها خلال حدث "Unpacked" السنوى، ستتضمن ثلاثة أجهزة هي: الإصدار العادي Tab S8، وطراز أكبر Tab S8 +، و Tab S8 Ultra أكبر وأقوى، بشاشة ضخمة قياسها 14.6 بوصة.وشاركت بعض التسريبات صورا رسمية مفصلة لجهاز سامسونج Galaxy Tab S8 بألوانه الفضية والأسود إلى جانب دعمه للقلم الإلكتروني S Pen، وسيكون هذا هو أصغر جهاز لوحي من سامسونج من Tab S8 trio مع شاشة LTPS LCD مقاس 11 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة تبلغ 2560 × 1600 بكسل.وسيحتوي جهاز سامسونج Galaxy Tab S8، على كاميرات رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرات فائقة السرعة بدقة 6 ميجابكسل في الخلف، وسيعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، وسيحزم بطارية بقوة 8000 مللي أمبير في الساعة، سيتم تغطية جانب البرنامج بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12، مع واجهة المستخدم One UI 4 في الأعلى.