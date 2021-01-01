ميتا تعلن تطوير حاسوب بالذكاء الاصطناعي "الأسرع بالعالم"

أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، عن تطوير حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُعتقد أنه أسرع حاسوب في العالم يعمل بهذه التقنية الحديثة.
وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك: "طورت ميتا ما نعتقد أنه أسرع كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم".
وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك: "تتطلب التجارب التي نبنيها من أجل ميتافيرس قوة حسابية هائلة لمعالجة تريلونات العمليات الحسابية في الثانية".
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