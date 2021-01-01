ميتا تعلن تطوير حاسوب بالذكاء الاصطناعي "الأسرع بالعالم"

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ميتا تعلن تطوير حاسوب بالذكاء الاصطناعي "الأسرع بالعالم"

أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، عن تطوير حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُعتقد أنه أسرع حاسوب في العالم يعمل بهذه التقنية الحديثة.

وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك: "طورت ميتا ما نعتقد أنه أسرع كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم".

وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك: "تتطلب التجارب التي نبنيها من أجل ميتافيرس قوة حسابية هائلة لمعالجة تريلونات العمليات الحسابية في الثانية".

وأوضح زوكربيرغ أن التقنية الجديدة، التي أطلق عليها AI Research SuperCluster، واختصارها RSC، ستتيح نماذج ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة وفهم مئات اللغات.

وهنأ زوكربيرغ الفريق البحثي في شركته، الذي تمكن من تطوير التقنية الجديدة، التي من المرجح أن تكتمتل في منتصف العام الجاري، لكنه لم يحدد موعدا لإطلاقها.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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