واجهة MIUI 13 مع Android 12 تصل لهواتف Redmi Note 10

الآن حان الدور، لحصول هواتف، Redmi Note 10، وNote 10 Pro، وMi 11 Lite، على تحديث، واجهة المستخدم الجديدة، MIUI 13، الذي يستند على، نظام Android 12، حيث أعلنت اليوم، شركة شاومي، عن وصول، التحديث المستقر، لهذه الهواتف، وتؤكد الشركة، أن التحديث، عبارة عن، إصدار تجريبي ثابت، مع جميع المميزات الممكنة، وبدون أي أخطاء، على أن يصل، الإصدار النهائي، لاحقا.
وكانت واجهة MIUI 13، قد ظهرت لأول مرة، مع سلسلة هواتف، Xiaomi 12، التي وصلت، في نهاية عام 2021، وبعد ذلك، وصلت إلى هواتف، Xiaomi 11T، وهواتف Xiaomi Mi 11 الرائد، والآن جاء الدور، على الهواتف المتوسطة، بما في ذلك، Redmi Note 10، وNote 10 Pro، وMi 11 Lite.
ومن أهم المميزات، التي ستحصل عليها، بعد تثبيت، واجهة MIUI 13، التي تستند على، نظام Android 12، تصحيحات الأمان، لشهر يناير 2022، ومظهر جديد، لمركز التحكم، والواجهة الرئيسية، مع تغيير في، شكل أيقونات النظام، بالإضافة إلى أن، التحديث سيجلب، تحسينا كبيرا، على مستوى الأداء، وبالرغم من أنه، سيفتقر لبعض المميزات، مثل Mi Sans Font، إلا أنه، سيحصل عليها، عند إطلاق الإصدار العالمي، من التحديث.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!