واجهة MIUI 13 مع Android 12 تصل لهواتف Redmi Note 10

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واجهة MIUI 13 مع Android 12 تصل لهواتف Redmi Note 10

الآن حان الدور، لحصول هواتف، Red­mi Note 10، وNote 10 Pro، وMi 11 Lite، على تحديث، واجهة المستخدم الجديدة، MIUI 13، الذي يستند على، نظام Android 12، حيث أعلنت اليوم، شركة شاومي، عن وصول، التحديث المستقر، لهذه الهواتف، وتؤكد الشركة، أن التحديث، عبارة عن، إصدار تجريبي ثابت، مع جميع المميزات الممكنة، وبدون أي أخطاء، على أن يصل، الإصدار النهائي، لاحقا.

وكانت واجهة MIUI 13، قد ظهرت لأول مرة، مع سلسلة هواتف، Xiao­mi 12، التي وصلت، في نهاية عام 2021، وبعد ذلك، وصلت إلى هواتف، Xiao­mi 11T، وهواتف Xiao­mi Mi 11 الرائد، والآن جاء الدور، على الهواتف المتوسطة، بما في ذلك، Red­mi Note 10، وNote 10 Pro، وMi 11 Lite.

ومن أهم المميزات، التي ستحصل عليها، بعد تثبيت، واجهة MIUI 13، التي تستند على، نظام Android 12، تصحيحات الأمان، لشهر يناير 2022، ومظهر جديد، لمركز التحكم، والواجهة الرئيسية، مع تغيير في، شكل أيقونات النظام، بالإضافة إلى أن، التحديث سيجلب، تحسينا كبيرا، على مستوى الأداء، وبالرغم من أنه، سيفتقر لبعض المميزات، مثل Mi Sans Font، إلا أنه، سيحصل عليها، عند إطلاق الإصدار العالمي، من التحديث.

وتشير التوقعات، إلى أن، الإصدار العالمي، من واجهة MIUI 13، لهواتف Red­mi Note 10، وNote 10 Pro، وMi 11 Lite، سيصل خلال، الأيام القليلة القادمة، وقد يكون، في بداية شهر فبراير، ومع ذلك، يمكنك التحقق، من وصول، التحديث لهاتفك يدويا، من خلال الذهاب، إلى الإعدادات، والضغط على، تحديث البرنامج، وفي حالة وجود تحديث، قم بالضغط على، تثبيت وتحديث، ولكن قبل ذلك، تأكد من أن، جهازك متصل، بشبكة واي فاي، حتى يتم تثبيت التحديث، بدون أي مشاكل.

المصدر: قل ودل

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