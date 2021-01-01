الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة ووصية الصحفي ياسر رزق قبل وفاته المفاجئة



ياسر رزق ياسر رزق

أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم في مصر، أن الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، كان قبل وفاته يستعد لإجراء عملية قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة.



وقال إن القدر لم يمهل الكاتب الصحفى وانتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، مشددا على أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية طارئة ألمت به فجر اليوم تم نقله على اثرها للمستشفى.



وأعلنت مصادر مقربة من أسرة الراحل أن آخر وصايا ياسر رزق أن يدفن في مسقط رأسه بالإسماعيلية بجانب والدته.

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وكشف الكاتب الصحفي شريف عارف أن الكاتب الراحل ياسر رزق توفي في المستشفى الذي تم نقله إليها بعد مضاعفات في حالته الصحية.وقال عارف إن ياسر رزق ظل طوال الـ 20 عاما الأخيرة يعاني مع المرض، حيث ركب أكثر من دعامة في القلب، إلى جانب إجرائه عملية لاستئصال جزء من الرئة اليمنى.ورحل الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء إثر أزمة قلبية مفاجئة.