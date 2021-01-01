الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة ووصية الصحفي ياسر رزق قبل وفاته المفاجئة

أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم في مصر، أن الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، كان قبل وفاته يستعد لإجراء عملية قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة.
وقال إن القدر لم يمهل الكاتب الصحفى وانتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، مشددا على أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية طارئة ألمت به فجر اليوم تم نقله على اثرها للمستشفى.
وأعلنت مصادر مقربة من أسرة الراحل أن آخر وصايا ياسر رزق أن يدفن في مسقط رأسه بالإسماعيلية بجانب والدته.
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