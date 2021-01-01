"إنستغرام" يعزز حماية المستخدمين من المحتوى "غير المرغوب"

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صورة الخبر: "إنستغرام" يعزز حماية المستخدمين من المحتوى "غير المرغوب"
"إنستغرام" يعزز حماية المستخدمين من المحتوى "غير المرغوب"

ذكر القائمون على شبكة "إنستغرام" أن تطبيقات الشبكة ستحصل على ميزات إضافية لحماية المستخدمين من المحتوى "غير المرغوب فيه".

ووفقا للمواقع الرسمية التابعة لـ"إنستغرام" فإن المبرمجين المسؤولين على الشبكة يعملون على تطوير خوارزميات رقمية خاصة ستساعد من التقليل من ظهور "المحتوى غير المرغوب فيه" في قوارم تصفح المستخدمين، أي أن المنشورات التي قد تحوي على عبارات تنمر أو عبارات "عنصرية" أحيانا أو عبارات جارحة لفظيا ستختفي تقريبا من تلك القوائم.

وستساعد الخوارزميات الجديدة على التقليل من الصور والمنشورات "المسيئة" التي قد تظهر في قسم "القصص" في "إنستغرام" أيضا، إذ ستقوم البرامج المبنية على الخوارزميات بمعاينة المنشورات الجديدة والتحقق فيما إذا كانت شبيهة من حيث المحتوى بأحد المنشورات التي كان المستخدمون قد أبلغوا عنها سابقا لتحذف من الشبكة.

وفي ديسمبر الفائت أعلن المبرمجون في"إنستغرام" أن تطبيقات الشبكة ستحصل على ميزات ستساعد على ظهور المنشورات في قوائم التصفح وفقا لزمن نشرها من الأحدث إلى الأقدم.

المصدر: روسيا اليوم

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