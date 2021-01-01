"تيك توك" في عين العاصفة.. تحقيق بانتهاك خصوصية الأطفال

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صورة الخبر: "تيك توك" في عين العاصفة.. تحقيق بانتهاك خصوصية الأطفال
"تيك توك" في عين العاصفة.. تحقيق بانتهاك خصوصية الأطفال

كشف مصدران لوكالة "رويترز" أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل في الولايات المتحدة، تحققان في مزاعم أن تطبيق "تيك توك" تقاعس عن الالتزام باتفاق أبرم في 2019 بهدف حماية خصوصية الأطفال.

وقال مسؤول في مجموعة للسياسة التقنية في ماساتشوستس ومصدر آخر، إنهما شاركا في مؤتمرات عبر الهاتف منفصلة مع مسؤولي لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل، لمناقشة اتهامات بأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ومقره الصين، "تيك توك"، قد تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراير 2019.

وطلب مركز الديمقراطية الرقمية وحملة من أجل طفولة خالية من التجارة وآخرون في مايو من لجنة التجارة الاتحادية النظر في مزاعم عدم قيام "تيك توك" بحذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية لمستخدمين عمرهم 13 عاما أو أقل، كما تمّ الاتفاق على ذلك، ضمن انتهاكات أخرى.

وردا على ذلك، قال متحدث باسم "تيك توك" إنهم يأخذون "السلامة على محمل الجد لجميع مستخدمينا"، مضيفا أنهم في الولايات المتحدة "يستوعبون المستخدمين تحت سن 13 عاما في تجربة تطبيق محدودة تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا".

وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية عن التعليق، كما لم تعلق وزارة العدل على مسألة التحقيق في انتهاك "تيك توك" لخصوصية الأطفال بأميركا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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