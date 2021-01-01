تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة

حذّرت بعض مواقع الإنترنت من وجود ثغرة برمجية في إحدى ألعاب الفيديو، يمكن استغلالها لاختراق الحواسب.
وتبعا للمواقع فإن خبراء التقنية حذروا مؤخرا من ثغرة في برمجيات لعبة Dark Souls 3 الشهيرة، ومن خلال هذه الثغرة يمكن لقراصنة الإنترنت الوصول إلى حواسب المستخدمين والبيانات الموجودة فيها، والتحكم بتلك الحواسب عن بعد.
كما أشار الخبراء إلى أن الثغرة تتيح الوصول إلى الأجهزة عند تفعيل المستخدم لوضع الاتصال بالإنترنت أثناء ممارسة اللعبة المذكورة، فضلا عن أنها قد تستغل من قبل مستخدمي لعبتي Dark Souls و Dark Souls 2.
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