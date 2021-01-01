روسيا بصدد تصميم قطار فضائي صاروخي لإطلاق الصواريخ الفضائية المدنية

اقترحت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية استخدام مبدأ اعتمدته قوات الصواريخ السوفيتية في منظومة "بارغوزي"، الصاروخية الفضائية لسكة الحديد.
والمقصود بالأمر هو استخدام منصات سكة الحديد لإطلاق الصواريخ الفضائية من قطار سكة الحديد المجهز خصيصا لهذا الغرض.
صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية، وقال إن مبدأ عمل منصة سكة الحديد شبيه لما استخدمته الصواريخ العسكرية. لكن هناك ليس قطارا سريا، بل منصة سكة الحديد التي تصل مأزقا خاصا حيث ترفع صاروخا ليكون موضعه عموديا، ثم ينطلق الصاروخ من المنصة إلى الفضاء.
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