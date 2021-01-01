

الهاتف Vivo Y33 أصبح رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات الهاتف Vivo Y33 أصبح رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات

الآن، وبدون أي مقدمات، قامت شركة فيفو، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف، Vivo Y33، بمواصفات متوسطة، تتشابه مع، مواصفات الهاتف Y33s، حيث يصل، بنفس المعالج، من ميديا تيك، ونفس البطارية، والكاميرا الأمامية، ولكن الاختلاف الوحيد، في الكاميرا الخلفية الرئيسية، التي تأتي، بدقة 48 ميجا بكسل، بدلا من، 50 ميجا بكسل، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y33.



مواصفات الهاتف

هاتف فيفو Y33، يضم شاشة، IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2408×1080 بكسل، ويضم معالجا، ثماني النواة، من فئة، Medi­atek Helio G80، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، مع معالج رسوميات، من فئة، Mali-G52 MC2، والهاتف Vivo Y33، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم Fun­touch 11.1، بالإضافة إلى أنه، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.



الكاميرا الأمامية، للهاتف Vivo Y33، تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الخلفية، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف، هي نفسها الموجودة، في هاتف Y33T، حيث تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري microSD، في نفس الوقت، كما أنه، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Vivo Y33لم تكشف فيفو، عن سعر الهاتف Vivo Y33، ومواعيد التوافر.