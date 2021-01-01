قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بشكل كامل على سجن غويران



سجن الصناعة في غويران سجن الصناعة في غويران

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في الحسكة، بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل على سجن الصناعة في غويران، شمال شرقي سوريا.



وقال مراسلنا إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سيطرت بشكل كامل على السجن الذي شنّ عليه "داعش" هجوما قبل أسبوع.



وأضاف أن الوضع في محيط السجن شبه هادئ، إلا أن طائرات التحالف الدولي لا تزال تحوم في المنطقة.

قد يعجبك أيضا...

وكشف مراسلنا أن حوالي ألف مسلح من "داعش" استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، منهم من كان أصلا بالسجن، وآخرين ممن نفذوا عملية الاقتحام.وفيما يتعلق بالخسائر، ذكر مراسلنا أن أكثر من 200 داعشي قتلوا، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوف "قسد" 23 شخصا.وأشار مراسلنا إلى أن مهمة صعبة لا تزال تنتظر قوات سوريا الديمقراطية في حي الزهور المجاور، والذي فرّ إليه عناصر من "داعش"، إلى جانب مناطق أخرى في محافظة الحسكة.ولفت إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لحين إحصاء الذين سلموا أنفسهم، ومقارنة ذلك مع أعداد المسجونين في غويران، وذلك لمعرفة الأعداد الحقيقية من الفارين.وكان بيان صادر عن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد، قد كشف تفاصيل جديدة تتعلق بهجوم "داعش" على سجن غويران.وقال البيان إن "المهاجمين الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية، اعترفوا بمهاجمة سجن غويران بمشاركة نحو 200 انتحاري ومهاجم".وأكد البيان أن إرهابيي "داعش" أعدوا لهذا المخطط لمدة 6 أشهر، ودخلوا إلى المنطقة من رأس العين وتل أبيض الخاضعتين لسيطرة تركيا، وبعضهم دخل من الأراضي العراقية.