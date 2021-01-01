

Lenovo تطوّر هاتف أندرويد بمواصفات غير مسبوقة! Lenovo تطوّر هاتف أندرويد بمواصفات غير مسبوقة!

سرّبت مواقع الإنترنت بعض مواصفات الهاتف الذي تعمل Lenovo عليه ليكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Lenovo Legion Y90 سيحصل على شاشة Samsung E4 AMOLED بدقة عرض عالية جدا، مقاسها 6.92 بوصة، وترددها 144 هيرتزا، ما يجعلها إحدى أفضل شاشات الهواتف من حيث الأداء السريع والتعامل مع الفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.



والشيء المميز الآخر في هذا الهاتف هو ذواكر الوصول العشوائي التي ستأتي بسعات غير مسبوقة بالنسبة للهواتف إذ قد تصل سعاتها إلى 22 غيغابايت.

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وسيزود الجهاز أيضا بذواكر تخزين داخلية أساسية بسعة (512+128) غيغابايت، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 من "كوالكوم"، وشرائح موديم متطورة تمكنه من العمل بسرعة كبيرة جدا مع بيانات شبكات الـ Wi-Fi الحديثة وشبكات 5G.كما سيحصل Legion Y90 على كاميرا سيلفي دقتها 44 ميغابيكسل تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف الأمامية، إضافة لكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 180 ميغابيكسل.