Lenovo تطوّر هاتف أندرويد بمواصفات غير مسبوقة!

سرّبت مواقع الإنترنت بعض مواصفات الهاتف الذي تعمل Lenovo عليه ليكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Lenovo Legion Y90 سيحصل على شاشة Samsung E4 AMOLED بدقة عرض عالية جدا، مقاسها 6.92 بوصة، وترددها 144 هيرتزا، ما يجعلها إحدى أفضل شاشات الهواتف من حيث الأداء السريع والتعامل مع الفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.
والشيء المميز الآخر في هذا الهاتف هو ذواكر الوصول العشوائي التي ستأتي بسعات غير مسبوقة بالنسبة للهواتف إذ قد تصل سعاتها إلى 22 غيغابايت.
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