شركة Human Horizons الصينية تقاضي رينو في أوروبا لتقليد شعارها!

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شركة Human Horizons الصينية تقاضي رينو في أوروبا لتقليد شعارها!

كان من المعتاد طيلة سنوات أن تقوم شركات صينية بتقليد التصاميم والشعارات الخاصة بشركات غربية، والتي كانت تعجز معظم الوقت عن المطالبة بحقوقها الكاملة في الصين.

يبدو أن الأمر بدأ بأخذ منحى مغاير حيث بدأت شركات صينية بمقاضاة نظيراتها الغربية بسبب التصاميم والشعارات المتشابهة مع أعمالهم. ويبدو أن هذه هي أحد القضايا الجديدة من هذا النوع والتي تقاضي فيها شركة Human Horizons الصينية شركة رينو الفرنسية بسبب تشابه شعار شركة Mobilize الفرعية من رينو مع شعار الشركة الصينية.

جدير بالذكر أن القضية رفعت إلى محكمة ألمانية، وقالت أن تشابه الشعارين سوف يؤثر على خطط توسع الشركة في أوروبا وطالبت بتوقف رينو عن استعمال شعار Mobilize.

المصدر: سعودى شفت

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