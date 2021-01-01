

مرسيدس تبدأ باختبار الجيل الثاني من AMG GT مرسيدس تبدأ باختبار الجيل الثاني من AMG GT

بعد تأكيد مرسيدس لعملها على الجيل الثاني من سيارة AMG GT المميزة فقد شوهدت النماذج الأولية منها اثناء اختباراتها تحت التمويهات.



في هذه الاختبارات تضع مرسيدس سيارتها في الأجواء الباردة في شمال أوروبا، ويلاحظ أن السيارة تحصل على واجهة أمامية تحافظ على أسلوب السيارة الكلاسيكي مع عناصر التصميم الحديث من مرسيدس. يلاحظ أيضاً الشبك الخاص بسيارات AMG أخفض من الجيل الماضي ما سيعطي السيارة حضوراً أقوى.



لم تشاهد داخلية السيارة بعد، ولكننا نتوقع استمرار تصميم قمرة الطائرة مع النظام الترفيهي MBUX الخاص بمرسيدس. من ناحية أخرى ربما تتحول السيارة لمقاعد 2+2 بدلاً من اثنين فقط.