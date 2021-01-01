

لامبورجيني تعلن تفاصيل "أوروس إيفو 2023".. صور وفيديو لامبورجيني تعلن تفاصيل "أوروس إيفو 2023".. صور وفيديو

أعلنت شركة لامبورجيني، التابعة لمجموعة فولكس فاجن، أنها بصدد إجراء عدة تعديلات على "أوروس 2023" التي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض.



وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ستكون حزمة الترقيات هي الأولى من نوعها منذ صدور لامبورجيني أوروس في سنة 2018، وقال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية إيطالية الأصل، "ستيفن وينكلمان"، أن أوروس ستشهد دورتين من التعديلات قبل عام 2024 وستشمل تخفيف وزن السيارة مع زيادة قدرتها الحصانية، موضحا : "هناك مرحلتين في التعديل، الأولى وهي الفيس ليفت وهو الذي يضيف مزيدا من القوة ويخفف من وزن السيارة خاصة وأنها مخصصة للأداء العالي، ثم تعديل سنة 2024 ويشمل تغيير في مجموعة نقل الحركة لتكون هجينة، مثل باقي الموديلات".



كلام الرئيس التنفيذي لـ “لامبورجيني”، يعني أن أوروس وهي أقوى سيارة في مجموعة فولكس فاجن، ستكون أقل من 2200 كيلو جرام وبمحرك أقوى من الحالي الـ V8 بقوة 641 حصان مزدوج التربو سعة 4 لتر، كما أنه من المرج تغغير اسم الطراز ليكون باسم "أوروس إييفو" بدلا من "أوروس" على غرار ما فعلته لامبورجيني مع تحديث هوراكان عام 2019.

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بعد هذه الحزمة من الترقيات ستصدر لامبورجيني Urus بنسخة بلج إن هايبرد في عام 2024 قبل أن يتم استبدالها في النصف الثاني من العقد بخليفتها الكهربائية بالكامل.ستكون الكهربة عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على أرقام مبيعات أوروس في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن أوروس كانت السيارة الأكثر مبيعًا على مدار السنوات الثلاث الماضية ضمن تشكيلة لامبورجيني، حيث تفوقت على لامبورجيني هوراكان في المبيعات بنسبة كبيرة، ففي مقابل كل سيارة تباع من هوراكان، تباع سياراتين من أوروس.من المرجح أن يكون طراز لامبورجيني أوروس إيفو 2023 البلج إن هايبرد PHEV بمجموعة نقل شبيهة بسيارات بورشه، وتحديدا المستخدمة من قبل بورشه كايين تربو إس الهايبرد، وهو ما يعني أنها ستأتي بمحرك V8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر من مجموعة فولكس فاجن مع محرك كهربائي بإجمالي مخرجات طاقة تبلغ 671 حصانًا وتوفر عزم أقصى للدوران 664 رطل قدم، ونطاق قيادة كهربائيًا يبلغ 19 ميلاً فقط مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 90 جرامًا / كم.