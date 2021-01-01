

تويوتا تنافس فورد رابتور F150 بحزمة تعديلات على تندرا TRD.. صور تويوتا تنافس فورد رابتور F150 بحزمة تعديلات على تندرا TRD.. صور

تستعد تويوتا تندرا موديل 2022 للدخول في منافسة شرسة مع غريمتها التقليدية فورد رابتور F150 من خلال إضافة حزمة من التعديلات تجعلها أكثر تنافسية.



حالة من المنافسة الشديدة يشهدها سوق شاحنات البيك أب، خاصة وأن الإقبال عليها من عملاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في تزايد مستمر واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحصد شعبية كبيرة وتسحب البساط من سوق السيارات التقليدية، حتى أن الإقبال على فورد مافريك فاق التوقعات واضطرت لغلق باب الحجوزات حتى منتصف الصيف المقبل، كما أن فورد رابتور F-150 هي الأخرى تعيش أنجح فترات في دورة حياتها، بالإضافة إلى شاحنات الرام، كل ذلك دفع تويوتا موتورز اليابانية لإجراء حزمة من التحديثات والترقيات في شاحنة البيك أب تندرا الجديدة لتبدو بمظهر وإمكانيات أكثر تنافسية، خاصة مع فورد رابتور F-150.



وانتشرت الشائعات مؤخرا أن تويوتا تقوم حاليًا بتطوير تندرا مشددة لتكون بنفس إمكانيات سيارة المفهوم تندرا TRD Desert Chase التي ظهرت لأول مرة في معرض "سيما" للمركبات المعدلة الذي أقيم العام الماضي في لاس فيجاس.

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وتأتي تويوتا تندرا TRD pro الجديدة كليا موديل 2022 المخصصة للطرق الوعرة بمجموعة من الأشياء الإضافات الميكانيكية مثل ضبط وتعديل نظام التعليق ليكون مناسب للتضاريس الوعرة ، مع عجلات مقاس 37 بوصة ملفوفة حول عجلات خفيفة الوزن من الألمنيوم مقاس 18 بوصة، بلمسات عدوانية خاصة مع جسم الهيكل العريض. أضافت تويوتا أيضًا العديد من التحسينات المرئية مثل الإطارات الاحتياطية الثنائية في صندوق الأمتعة ومصابيح إضاءة إضافية.وحتى الآن لم تعلن تويوتا التفاصيل الخاصة بتندرا TRD pro للطرق الوعرة موديل 2022 والمتحدث الرسمي باسم العلامة التجارية يرفض التعليق على التفاصيل التي تم تسريبها من قبل مصادر مطلعة.وتأتي تندرا TRD pro للطرق الوعرة بمحرك i-Force Max الهجين مزدوج التربو، سداسي الأسطوانات V6 بقوة 437 حصانًا وعزم دوران 583 رطل قدم (790 نيوتن متر) المحرك الهجين مع الـ 6 سلندر يجعلها قريبة جدًا من فورد رابتور F150 التي تنتج 450 حصانًا (335 كيلوواط) من محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر.