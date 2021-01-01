تويوتا تنافس فورد رابتور F150 بحزمة تعديلات على تندرا TRD.. صور

تستعد تويوتا تندرا موديل 2022 للدخول في منافسة شرسة مع غريمتها التقليدية فورد رابتور F150 من خلال إضافة حزمة من التعديلات تجعلها أكثر تنافسية.
حالة من المنافسة الشديدة يشهدها سوق شاحنات البيك أب، خاصة وأن الإقبال عليها من عملاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في تزايد مستمر واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحصد شعبية كبيرة وتسحب البساط من سوق السيارات التقليدية، حتى أن الإقبال على فورد مافريك فاق التوقعات واضطرت لغلق باب الحجوزات حتى منتصف الصيف المقبل، كما أن فورد رابتور F-150 هي الأخرى تعيش أنجح فترات في دورة حياتها، بالإضافة إلى شاحنات الرام، كل ذلك دفع تويوتا موتورز اليابانية لإجراء حزمة من التحديثات والترقيات في شاحنة البيك أب تندرا الجديدة لتبدو بمظهر وإمكانيات أكثر تنافسية، خاصة مع فورد رابتور F-150.
وانتشرت الشائعات مؤخرا أن تويوتا تقوم حاليًا بتطوير تندرا مشددة لتكون بنفس إمكانيات سيارة المفهوم تندرا TRD Desert Chase التي ظهرت لأول مرة في معرض "سيما" للمركبات المعدلة الذي أقيم العام الماضي في لاس فيجاس.
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