

سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 26-1-2022 سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 26-1-2022

شهدت مستويات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 استقرارا مقابل الجنيه داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، طبقاً لأخر تحديث للمنصات الإلكترونية المتخصصة، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.



سعر الدولار في البنوك

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.



سعر الدولار في البنك الأهلي

عرضت التحديثات الأخيرة تسجيل مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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