

ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 26-1-2022 ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 26-1-2022

شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 26 يناير 2022، ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، حيث زادت الاسعار بمقدار جنيه واحد للجرام، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 922 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 807 جنيهات.



ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 692 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 538 جنيها للجرام.

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أسعار الذهب اليوموسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,683 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,456 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 922,286 جنيه.أسعار الذهب اليوم بالمصنعيةتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.