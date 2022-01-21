تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

صورة الخبر: تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد
تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد سجل، اليوم الأربعاء، دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء فى بيان صحفي أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GMT ASTRO وجنسيتها بنما لتفريغ 1907 سيارات.

كما استقبل الميناء سفينة حاويات وخرجت سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة و سفينة بضائع عامة وخرجت سفينتا بضائع، وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما شهد ميناء شرق دخول 5 سفن حاويات ، وخروج 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وأشارت إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98698

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager