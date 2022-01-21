تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد سجل، اليوم الأربعاء، دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.
وأوضحت هيئة الميناء فى بيان صحفي أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GMT ASTRO وجنسيتها بنما لتفريغ 1907 سيارات.
كما استقبل الميناء سفينة حاويات وخرجت سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة و سفينة بضائع عامة وخرجت سفينتا بضائع، وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
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