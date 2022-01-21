

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة لدى إغلاق اليوم تراجع جماعي لمؤشرات البورصة لدى إغلاق اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، مع استمرار الاتجاه البيعيى من قبل الأجانب وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة في وقت لاحق اليوم.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ب البورصة المصرية نحو 5.3 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 740.7 مليار جنيه، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس30" بنسبة 37. 0 %، بما يعادل 42.57 نقطة خسارة؛ ليغلق عند مستوى 11499.8 نقطة.



وهبط المؤشر الثانوي" إيجى اكس70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 46. 0% ، بما يعادل 9.78 نقطة ؛ ليختتم تعاملات اليوم عند مستوى 2130.11 نقطة، وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس100" الذي خسر ما نسبته 47. 0% ، بما يعادل 14.68 نقطة، لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 3126.72 نقطة.

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وكشفت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ صفقة بيع حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بشركة حديد المصريين البالغة 18% لصالح شركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، بعدد 2.3 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية غدا الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية على أن تعاود البورصة نشاطها اعتبارا من الأحد المقبل.