

رجل يفوز بـ4 ملايين دولار بالصدفة في «كعكة» رجل يفوز بـ4 ملايين دولار بالصدفة في «كعكة»

فاز رجل من ولاية كارولينا الأمريكية، بجائزة يانصيب كبرى قدرها 4 ملايين دولار ، بعد أن حصل عليها من كعكة الحظ.



وقال جابرييل فييرو ، البالغ من 60 عامًا، من كورنيليوس، لمسؤولي يانصيب التعليم في نورث كارولينا إنه اشترى تذكرته للرسم عبر الإنترنت يوم الثلاثاء ، واستخدم الأرقام من ملف تعريف الارتباط بالثروة الذي حصل عليه أثناء تناول الطعام مع زوجته في "ريد بول اسيان بيسترو" في شارلوت.



وتابع فييرو قائلاً: "أنا لا ألعب عادة أرقام ملفات تعريف الارتباط الخاصة بي، لكنني جربتها لمجرد نزوة، وعند تلقي البريد الإلكتروني في الصباح ، حدقت فيه مذهولًا، وأخذتها وعرضتها على زوجتي واعتقدت أنها نكتة كذبة أبريل أو ربما عملية احتيال، وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيبول".

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وأضاف الفائز أنه قام بمطابقة التذكرة الرابحة مع جميع الكرات البيضاء الـ5 في السحب، وحصلت على جائزة قدرها مليون دولار تضاعفت 4 مرات لتصل إلى 4 ملايين دولار عندما تم سحب 4 كرات.وأكد فييرو إن معظم أموال الجائزة سيتم استثمارها، لكنه كان لديه عملية شراء صغيرة واحدة في الاعتبار لتحقيق مكاسبه سيقوم بشرائها.