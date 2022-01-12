رجل يفوز بـ4 ملايين دولار بالصدفة في «كعكة»

فاز رجل من ولاية كارولينا الأمريكية، بجائزة يانصيب كبرى قدرها 4 ملايين دولار ، بعد أن حصل عليها من كعكة الحظ.
وقال جابرييل فييرو ، البالغ من 60 عامًا، من كورنيليوس، لمسؤولي يانصيب التعليم في نورث كارولينا إنه اشترى تذكرته للرسم عبر الإنترنت يوم الثلاثاء ، واستخدم الأرقام من ملف تعريف الارتباط بالثروة الذي حصل عليه أثناء تناول الطعام مع زوجته في "ريد بول اسيان بيسترو" في شارلوت.
وتابع فييرو قائلاً: "أنا لا ألعب عادة أرقام ملفات تعريف الارتباط الخاصة بي، لكنني جربتها لمجرد نزوة، وعند تلقي البريد الإلكتروني في الصباح ، حدقت فيه مذهولًا، وأخذتها وعرضتها على زوجتي واعتقدت أنها نكتة كذبة أبريل أو ربما عملية احتيال، وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيبول".
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