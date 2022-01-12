

أمطار غزيرة ورياح واضطراب فى الملاحة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد أمطار غزيرة ورياح واضطراب فى الملاحة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- الثلاثاء 25 يناير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



اعتبارا من الأربعاء 26 يناير إلى الخميس 27 يناير، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوته الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- الأربعاء 26 يناير :

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة



أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار



اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر

- الخميس 27 يناير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

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