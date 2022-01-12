مأساة أم أمام أعين أبنائها.. الاحتفال تحول إلى كارثة

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مأساة أم أمام أعين أبنائها.. الاحتفال تحول إلى كارثة

قفزت أم روسية في حفرة مائية في نهر "أورديزي" بجنوب سانت بطرسبرج، للاحتفال بطريقة غير عادية بعيد الغطاس الأرثوذكسي، لكن ذلك أدى إلى وفاتها في حادثة مأساوية.

وكانت السيدة تدعي آنا أوسكوفا، وهي أم لطفلين، (40 عامًا)، تمكنت من القفز في النهر لكنها لم تتمكن من الخروج، وذلك حسب ما ذكرت ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واتضح أن تيارًا كبيرًا تحت الجليد دفعها بعيدًا، وقفز زوجها وراءها، لكنه لم يستطع إنقاذها.

ويعتقد الناس أن الماء المبارك له خصائص علاجية خاصة ، وأن الناس يذهبون إلى المياه الجليدية بمفردهم ، بينما يشارك الآخرون في مجموعات ، يتذكرون معمودية يسوع في نهر الأردن.

وتم حفر حفرة في النهر المتجمد أورديزه"Ordize" ، حيث قفزت آنا ، وكان الطقس شديد البرودة في الليل ، 5 تحت الصفر ، وذلك حسب ما ذكر موقع "archyde".

وكانت ترتدي بدلة سباحة سوداء وتمسك أنفها وقفزت في الماء شديد البرودة.

وفشلت عمليات البحث التي أجراها الغواصون في المكان في العثور على جثة المرأة ، فيما انفجر طفلاها بالبكاء ، وحاولت امرأة في المكان مواساتهما عبثًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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