الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو



موعد التحسن في درجات الحرارة موعد التحسن في درجات الحرارة



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية، وتلك التقلبات لها أكثر من عنصر، ومنها الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه مع نشاط الرياح يكون الإحساس بالانخفاض أقل بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن الطقس يكون شديد البرودة سواء خلال النهار أو الليل، نتيجة غياب أشعة الشمس معظم فترات اليوم.



وتابعت أن بعض المناطق من شمال الصعيد ستصل درجات الحرارة الصغري بها إلى 5 درجات، و3 تحت الصفر بسانت كاترين، مما سيؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وهناك سقيع يتساقط الأن على المزروعات بالمنيا وبني سويف والفيوم والاقصر، لافتة إلى أن تلك التقلبات مستمرة من اليوم وغدا ستبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجيا، حيث ستصل إلى 15 درجة، ولكن مازال الطقس باردًا.

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وأشارت إلى أن اليوم هناك تساقط بالأمطار مصحوبة بالبرد، وحاليا بالفعل تسقط على مناطق بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون تلك الأمطار غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، كما أن هناك بعض المناطق من القاهرة الكبرى تتعرض لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، إلى جانب بعض المناطق من شمال الصعيد، متابعة أن تلك الأمطار ستستمر اليوم على فترات متقطعة.وأفادت أنه بدءا من غدٍ سيكون هناك تحسن نسبي بدرجات الحرارة، وتسجل 15 درجة، وبالنسبة للأمطار فهي مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، ولن يكون هناك أمطار على القاهرةhttps://web.facebook.com/watch/?v=4460765294035358