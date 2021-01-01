قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية



موعد مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء في مواجهة قوية عندما يلعب أمام كوت ديفوار مساء اليوم في لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين مصر وكوت ديفوار في تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة والقناة الجزائرة المفتوحة “ التردد الأرضي ” .



وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا للقاء كوت ديفوار بعد غد الأربعاء عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة .

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وفي الإطار ذاته ، تلقى الجهاز الفني للمنتخب نبأ سارا بعد تماثل أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للشفاء من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة في المباراتين الماضيتين أمام غينيا بيساو والسودان ، وشهدت الأيام الماضية تجهيزات خاصة من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا لأبو الفتوح من أجل لحاقه بمباراة المنتخب أمام ساحل العاج المهمة .وتأتي عودة أبو الفتوح مهمة لدى الجهاز الفني للمنتخب في ظل الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الأساسي نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التي يمتلكها .وبات موقف محمود الونش المدافع صعبا من اللحاق بمواجهة المنتخب المقبلة أمام ساحل العاج نتيجة استمرار معاناته من الإصابة في عضلته الأمامية وحاجته إلى المزيد من الوقت للعودة للمشاركة مع الفراعنة من جديد .وفي الإطار ذاته ، استقر كيروش على تثبيت تشكيل منتخب مصر الذي خاض به المباراة الماضية أمام السودان واستمرار الدفع بعبدالله السعيد في مركز صانع الألعاب في التشكيل الأساس رغم محاولات أحمد سيد زيزو القوية في كسب ثقة الجهاز الفني للفراعنة ودخول التشكيل الأساسي على حساب عبدالله السعيد.واستقر كيروش على الدفع بمحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بجانب أحمد حجازي وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وأحمد أبو الفتوح " أيمن أشرف " في مركز الظهير الأيسر وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية بجانب كلا من عبدالله السعيد " أحمد سيد زيزو " وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.