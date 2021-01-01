داعية إسلامي: أكل حقوق المطلقة ليس مروءة



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أنه ليس من المروءة أن تهان المرأة وألا تعطى حقوقها كمطلقة، وألا تصان الزوجة، وأن تقف المرأة ويجلس الرجل، مشيراً إلى أن القرآن امتدح هذا الخلق.



المروءة



واستدل رمضان عبد المعز خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc، بما قاله الأنصار للنبي: "خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت"، موضحاً أنه ليس من المروءة ألا تبات أسرة واحدة في المدينة دون أكل.

وقال إن هناك آية عظيمة أمرنا الله فيها بأعظم الأخلاق، وتضمنت جميع الدين والشرع، ومن عظمها أنها نزلت في جوف الكعبة.

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ولفت رمضان عبد المعز، خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc إلى أن هذه الآية هي: “إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها”، ربنا بيمدح لمن يمتثل للأمر العظيم ده، الأمانة ليست فلوس فقط، دينك، وطنك، وأولادك، مصالح الناس، القرآن والسنة أمانة، إلخ.وبين رمضان عبد المعز أن الأمانة هي حمل مسؤولية واجبة الأداء، مستدلاً بحديث سيدنا أنس حين قال ما خطبنا رسول الله إلا قال:" لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".علامات الحبأكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن عطاء الله فى الدنيا ليس مقياس لحبه للعبد، مشيراً إلى أن قارون أعطاه الله الدنيا مع ظلمه وبغيه.وقال رمضان عبد المعز خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc: “الناس المساكين حينما رأوا قارون وم ممن لم يروا أن هذه فتنة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي، لكن أهل العلم قالوا إن الآخرة ثوابها أعظم، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب”.وشدد على أن علامات الحب، هي أن يعطيك الله من العلم والفضل قائلاً:"ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن يوفقه الله إلى كلمتين من القرآن والسنة في مجلس علم أفضل من عبادة ستين سنة يبى ربنا بيحبني".