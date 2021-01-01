رمضان عبد المعز: هذه علامات حب الله لعبده..فيديو



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز



أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن عطاء الله فى الدنيا ليس مقياسا لحبه للعبد، مشيراً إلى أن قارون أعطاه الله الدنيا مع ظلمه وبغيه.



علامات الحب

وقال رمضان عبد المعز خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” الذي يعرض على شاشة قناة dmc: “الناس المساكين حينما رأوا قارون وممن لم يروا أن هذه فتنة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي، لكن أهل العلم قالوا إن الآخرة ثوابها أعظم، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب”.



وشدد على أن علامات الحب، هي أن يعطيك الله من العلم والفضل، قائلاً:"ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن يوفقه الله إلى كلمتين من القرآن والسنة في مجلس علم أفضل من عبادة ستين سنة".

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شيخ السلطانقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس لأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة شيخ السلطان تعني الآن شيخ القانون، لأنه لم يعد هناك حاكم بأمره الذي يأمر فيطاع في ظل دولة دساتير ومؤسسات. وأن هذا المصطلح تم القضاء عليه، ولكنه يعني فخر واعتزاز لمن ينتسب اليه، لأنه ينتسب إلى القانون.أضاف خالد الجندي خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc، أنه كان يقصد بكلمة أمنجي التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون كل مواطن أمنجي لصالح بلده ولصالح مجتمعه، ولا يسمح المواطن لأحد أن يعايره بعكس مفهوم هذا المصطلح.استشهد بحديث شريف عن علامات يوم القيامة “كيف أنتم إذا أصبح المعروف فيكم منكرًا والمنكر فيكم معروفًا، لافتا إلى أنه شيء عجيب وخطير أن يكون الشيء الصحيح هو الخطأ والشيء الخطأ يصبح هو الصحيح وأن هناك بعض الناس لا يحبوا أن يروا من يخاف على وطنهم.شهداء الشرطةقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جميع شهداء الشرطة الذين نحيي ذكراهم كانوا “أمنجية” لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين ولكي يعيش الوطن.وأضاف خالد الجندي: “هما دول الأمنجية رضي الله عنهم وأرضاهم اللي بيدافعوا عنك وعن أكلك وشربك وأمنك، أبسط كلمة تقدم لهم التحية وتتضامن معهم، وتقول أن كل يد تحمي هذا البلد لهم ألف تحية ولهم كل الإجلال والاحترام”.وتابع خالد الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي إم سي، أن قضايا الوطن تحتاج إلى شجاعة وبسالة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكى اليوم خلال احتفاله بأسر شهداء الشرطة المصرية التي دفعت فاتورة باهظة التكاليف من أجل حماية وصيانة والدفاع عن هذا الوطن.قال الشيخ خالد الجندى، في تصريحات سابقة، إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.