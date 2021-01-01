خدمة اجتماعية حلوان تعلن قواعد توزيع طلاب الماجستير



كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان



اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قواعد توزيع طلاب المستوي الاول ماجستير علي الاقسام. للعام الدراسي 2022.



و شملت هذه القواعد الاتي



يوزع المعيدين علي الاقسام المعينين بها

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