خدمة اجتماعية حلوان تعلن قواعد توزيع طلاب الماجستير

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صورة الخبر: كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان
كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان


اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قواعد توزيع طلاب المستوي الاول ماجستير علي الاقسام. للعام الدراسي 2022.

و شملت هذه القواعد الاتي

يوزع المعيدين علي الاقسام المعينين بها

يوزع الوافدين وفقا لرغبتهم الاولي

يوزع الطلاب الحاصلين علي تذكية من قبل المؤسسات المنتمون اليها وفقا لرغبة المؤسسة بهخطاب معتمد و مختوم بشعار الجمهورية

اخر موعد لتسليم الخطاب لمكتب وكيل الكلية قبل يوم الثلاثاء 25 يناير

يستكمل العدد المطلوب بكل قسم بحد اقصي 31 طالب ويتم توزيعهم وفقا للمعدل التراكمي للفصل الدراسي الاول
في حال عدم قبول الطالب وفقا لرغبته الاولي يوزع الطالب وفقا للرغبة الثانية و الثالثة

txtجامعة حلوان: خطة لتطوير منظومة الاختبارات بالجامعة
جدير بالذكر انه قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وشملت هذه التعينات تعين عميدان بجامعة حلوان حيث تم تعين :

الدكتور محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان.
الدكتور ميسون محمد قطب عبدالعال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

المصدر: elbalad

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