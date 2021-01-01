أداب القاهرة تعلن موعد الامتحان الشفوى لطلاب برنامج الفرنساوي

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أداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى 2021- 2022.

ونوهت كلية الاداب بأن طلاب المستوى الرابع من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، سيكون الامتحان الشفوى لمادة الترجمة الفورية يوم 31 يناير من الساعة 10 صباحا، وسيعقد في معمل اللغات والترجمة.

على الجانب الاخر سيعقد الامتحان الشفوى لمادة الترجمة التتبعية والمنظورة لطلاب المستوي الثالث من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية يوم 29 يناير، ويبدأ الساعة 10 صباحا.

وبدأت كلية الآداب جامعة القاهرة، امتحانات التحريري العلمى للفصل الدراسى الأولى فى عدد من المقررات للعام الجامعي 2021- 2022، اليوم الأحد 23 يناير ويستمر غدا الاثنين 24 من يناير، وذلك في مواد اللغة العربية والانجليزية والأسبانية والفرنسية واللغة اليابانية والصينية والإيطالية.

المصدر: elbalad

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