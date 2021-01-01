

رغم السقوط المدوى.. مكاسب قوية يجنيها مالكو العملات المشفرة لهذه الأسباب رغم السقوط المدوى.. مكاسب قوية يجنيها مالكو العملات المشفرة لهذه الأسباب

شهد عدد كبير من العملات المشفرة وعلى رأسها عملة بيتكوين انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن هناك عدد من العملات الأخرى شهدت زيادة ملحوظة كما يتوقع عدد من المحللين أن مستخدموها سيجنون مكاسب خرافية.



وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فإن محللو بنك Goldman Sachs قالوا إنه على الرغم من السقوط المدوى الذى تشهده العملات المشفرة إلا أن سعر البيتكوين يمكن أن يصل إلى أكثر من 100 ألف دولار خلال السنوات المقبلة، كما أن التعافي والصعود في سعر العملات سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المحللون أنهم يتوقعون مكاسب قوية في المستقبل لأن عملة البيتكوين ستسرق بشكل متزايد حصتها في السوق كما أن أن الطلب المتزايد يجب أن يترجم إلى ارتفاع الأسعار، حيث سيلجأ الكثيرون إلى شراء العملات أكثر من أى وقت مضى.



وتشير دراسة حديثة من Fidelity إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتطلعون بشكل متزايد إلى شراء العملات المشفرة، حيث يخطط 71? من مديري الشركات الكبرى للاستثمار في الأصول الرقمية في المستقبل ، ارتفاعًا من 59? للعام الماضي.

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وفى الوقت نفسه يشعر المستثمرون بالقلق من العملات الرقمية والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية منذ أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يزيل الحوافز الاقتصادية بقوة أكبر مما كان متوقعًا.وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 8? وتم تداولها بسعر 35،479 دولارًا حيث كانت قد تراجعت بأكثر من 20? منذ بداية العام، كما أن تراجعت عملة Ether، ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم ، بأكثر من 12? عند حوالي 2400 دولار و بانخفاض بنسبة 30? تقريبًا منذ بداية 2022.