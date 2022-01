أفضل وأسهل الطرق لشحن سماعات AirPods إيربودز.. صور أفضل وأسهل الطرق لشحن سماعات AirPods إيربودز.. صور

يفضل الكثير من المستخدمين شراء واستخدام سماعات AirPods إيربودز أكثر من غيرها، حيث أنها تعتبر سماعات لاسلكية ومريحة وتعمل على تحسين أسلوب الاستخدام ، إلا أن التصميم الأنيق الخاص بها يمكن أن يجعل من الصعب معرفة مقدار البطارية المتبقية.



وحسب موقع Business Insider فإن استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد للتحقق من حالة سماعات AirPods إيربودز وعمر بطاريتها طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كانت حالتك تشحن وتقدير الوقت المتبقي لولكن هناك عدد من الطرق للتحقق من عمر بطارية سماعات AirPods إيربودز ، واستكشاف مشكلات الشحن ونعرض عددا منها فيم يلى :



كيف يمكن التحقق من بطارية سماعات AirPods إيربودز؟

how to airpods battery 2أفضل الطرق وأسهلها لشحن سماعات AirPods إيربودز

قد يعجبك أيضا...

ويمكن استخدام هذه الطرق للتحقق من بطارية سماعات AirPods إيربودز المقترنة بهواتف آيفون وأجهزة آيباد1.تأكد من أن بلوتوث قد تم تمكينه على هواتف آيفون وأجهزة آيباد من خلال مركز التحكم أو قائمة الإعدادات.2. امسك حافظة سماعات AirPods إيربودز ، مع وجود AirPods بالداخل ، بالقرب من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وافتح العلبة.3. يجب أن تظهر نافذة منبثقة في الجزء السفلي من الشاشة. سيُظهر عمر بطارية سماعات AirPods إيربودز وحالتها.التحقق من شحن سماعات AirPods إيربودز من خلال البرنامجApple AirPods Pro are $30 off at Verizon - The Vergeأفضل الطرق وأسهلها لشحن سماعات AirPods إيربودزإذا كنت تريد رؤية عمر بطارية سماعات AirPods إيربودز من خلال البرنامج الخاص بها في صفحة عنصر واجهة المستخدم الخاصة بك.1. على الصفحة الرئيسية الأولى لهواتف آيفون وأجهزة آيباد مرر سريعًا جهة اليمين للوصول إلى أدواتك.2. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر فوق تحرير ، ثم انقر فوق رمز علامة الجمع في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.3. انتقل إلى أسفل قائمة الأدوات وانقر على البطاريات ، ثم اختر الحجم الذي تريد أن تكون عليه الأداة.4. ضع عنصر واجهة المستخدم الخاص بك ، ثم انقر فوق تم في أعلى الزاوية اليمنى.علبة شحن سماعات AirPods إيربودزInline - 1أفضل الطرق وأسهلها لشحن سماعات AirPods إيربودزيتم شحن سماعات AirPods إيربودز بسرعة داخل العلبة، حيث يمكن شحن العلبة إما لاسلكيًا باستخدام شحن متوافقة مع Qi أو باستخدام موصل Lightningمع علبة الشحن اللاسلكي .وعندما يكون الشحن بسيطًا مثل وضع سماعات AirPods إيربودز في العلبة ووضعها على قاعدة شحن متوافقة مع Qi. يتيح لك مؤشر LED الموجود في مقدمة العلبة معرفة أن AirPods الخاص بك قيد الشحن.وعندما تكون بعيدًا عن قاعدة الشحن ، يمكنك استخدام منفذ Lightning للشحن، تعمل علبة الشحن اللاسلكي مع AirPods ويمكنها تحمل عدة شحنات.Inline - 2أفضل الطرق وأسهلها لشحن سماعات AirPods إيربودزطريقة شحن سماعات i11 TWS اللاسلكيةوعندما تعمل سماعات i11 TWS اللاسلكية بتقنية البلوتوث بطاقة منخفضة ، فيجب وضعها في علبة الشحن، ثم يتم شحنها تلقائيًا وسيظل مصباح المؤشر الأحمر الموجود على علبة الشحن مضاءً دائمًا، ولكن عندما يتم شحنها بالكامل ، سينطفئ ضوء المؤشر الأحمر تلقائيًا.وتبلغ سعة بطارية علبة الشحن 400 مللي أمبير ، ويمكنها شحن سماعات الأذن لمدة 4 مرات، بالإضافة إلى ذلك ، تتميز علبة الشحن الخاصة بسماعات i11 TWS اللاسلكية التي تعمل بالبلوتوث بمنفذ الشحن من نوع lightning ، بحيث يمكنك استخدام نفس الكابل الذي يشحن هواتفك لإعادة شحن علبة الشحن، وعادة ما تحتاج إلى حوالي ساعة واحدة لشحن علبة الشحن بالكامل.