هيقبضك شهريا.. تيك توك يعتزم دعم ميزة الاشتراكات المدفوعة

يبدو أن تطبيق تيك توك يمضي بسرعة أكبر من أى تطبيق آخر في توفير الميزات الجديدة وعناصر الجذب لإجبار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على استخدام منصته، وهو الأمر الذى نجح فيه بالفعل حيث استطاع التطبيق التفوق على محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، جوجل كروم، من حيث الاستخدام.
ووفر تطبيق تيك توك في الفترة الأخيرة عددا من الخيارات لتقديم الدعم المالي لمنشئ المحتوى على منصته، والآن يفكر تيك توك في توفير دعم مالي لمؤثريه بشكل شهرى وثابت لضمان الربح من التطبيق دون أية عوائق.
وبحسب موقع TechCrunch فإن تيك توك يختبر ميزة دعم الاشتراكات المدفوعة، كجزء من استكشاف التطبيق خيار للمنشئين لفرض اشتراكات لمحتواهم بشكل ثابت ومستمر.
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