هيقبضك شهريا.. تيك توك يعتزم دعم ميزة الاشتراكات المدفوعة

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صورة الخبر: هيقبضك شهريا.. تيك توك يعتزم دعم ميزة الاشتراكات المدفوعة
هيقبضك شهريا.. تيك توك يعتزم دعم ميزة الاشتراكات المدفوعة

يبدو أن تطبيق تيك توك يمضي بسرعة أكبر من أى تطبيق آخر في توفير الميزات الجديدة وعناصر الجذب لإجبار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على استخدام منصته، وهو الأمر الذى نجح فيه بالفعل حيث استطاع التطبيق التفوق على محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، جوجل كروم، من حيث الاستخدام.

ووفر تطبيق تيك توك في الفترة الأخيرة عددا من الخيارات لتقديم الدعم المالي لمنشئ المحتوى على منصته، والآن يفكر تيك توك في توفير دعم مالي لمؤثريه بشكل شهرى وثابت لضمان الربح من التطبيق دون أية عوائق.

وبحسب موقع TechCrunch فإن تيك توك يختبر ميزة دعم الاشتراكات المدفوعة، كجزء من استكشاف التطبيق خيار للمنشئين لفرض اشتراكات لمحتواهم بشكل ثابت ومستمر.

وتعتبر ميزة ميزة دعم الاشتراكات المدفوعة جزء من اختبار محدود في الوقت الحالي وليست متاحة على نطاق واسع، حيث صرح متحدث باسم التطبيق: "نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك".

وليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ نموذج الاشتراك المدفوع في التطبيق، ولكن إذا اختار منشئ المحتوى تحصيل رسوم اشتراك مقابل المحتوى الخاص به ، فمن المحتمل ألا تظهر مقاطع الفيديو الخاصة به على صفحات المستخدمين العادية، وإنما ستظهر للمشتركين فقط، حصريا.

كما يتبع اختبار الاشتراكات المدفوعة في تيك توك ميزة أخرى وهي الإكرامية أو "البقشيش" ميزة الإكراميات داخل التطبيق على نظامه الأساسي الذي يسمح للمبدعين بقبول الأموال من المعجبين إذا كان لديهم متابعين لا يقل عن 100 ألف متابع.

المصدر: صدى البلد

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