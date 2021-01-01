موتورولا تغزو الأسواق العالمية قريبا بأقوى وأسرع هاتف أندرويد

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف رائد جديد في الأسواق العالمية تحت اسم Motorola Edge 30 Pro ، ومن المتوقع طرح الهاتف خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الجبارة.
وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Motorola Edge 30 Pro هو نسخة معدلة من هاتف الذى تم إطلاقه مؤخرا، حيث سيضم ميزات منافسة لهواتف أندرويد العملاقة التى تطلقها شركات سامسونج وشاومى، أبرزها الأداء القوى والسريع مع شاشة فائقة الجودة.
ويأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ودعم + HDR10 ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى حماية لجوانب الهاتف من نوع MyUX .
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