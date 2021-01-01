"واتس آب" يعيد "إحياء" ميزة مرحب بها في آخر تحديثات iOS و"أندرويد"!

أعاد "واتس آب" ميزة مرحب بها للغاية يمكن أن تكون مفيدة إذا واجهت أي مشاكل تقنية.
ويمكن لمستخدمي "أندرويد" و"آيفون" تجربة ميزة "واتس آب" جديدة، من المحتمل أن تبدو مألوفة بعض الشيء للمستخدمين. وهذا لأن برنامج المراسلة الرائد أعاد للتو إحياء ميزة دعم الدردشة، والتي يمكن العثور عليها في التطبيق نفسه. وجرّب مطورو "واتس آب" سابقا أداة دعم الدردشة في مارس الماضي، ولكن ألغيت هذه الوظيفة التجريبية بعد بضعة أشهر من توفرها لأول مرة.
ومع ذلك، في تحول مفاجئ للأحداث، في بداية هذا العام، لم يقم "واتس آب" بإعادة إضافة الميزة فحسب - بل جلبها إلى المزيد من المستخدمين أيضا. وكما برز في منشور بواسطة WABetaInfo، لا يمكن لمستخدمي "آيفون" و"أندرويد" تجربة ميزة تطبيق الدردشة هذه مع أحدث إصدار تجريبي فحسب، بل بدأ أيضا في الانتشار إلى القناة الثابتة. وللوصول إلى ميزة الدعم هذه، سيكون عليك ببساطة التوجه إلى الإعدادات> المساعدة> اتصل بنا إذا كنت تريد المساعدة في أي مشكلات تواجهها في "واتس آب".
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