

ريلمي تشوق للهاتف Realme 9 Pro Plus وتؤكد وصوله قريبا ريلمي تشوق للهاتف Realme 9 Pro Plus وتؤكد وصوله قريبا

نشرت اليوم، شركة ريلمي، إعلانا تشويقيا، للهاتف Realme 9 Pro Plus، تؤكد فيه أن، هذا الهاتف، سيكون الرائد، عن سلسلة هواتفها الجديدة، وسيكون هو الأول، من نوعه، كما أن، الرئيس التنفيذي، لشركة Realme، السيد Mad­hav Sheth، أكد اقتراب، موعد الإعلان، عن الهاتف الرائد.



الإعلان التشويقي، المنشور لا يكشف، عن أي، من مواصفات الهاتف القادم، ولكن هناك، بعض التسريبات السابقة، التي تعطينا، نظرة تفصيلية على، مواصفات الهاتف Realme 9 Pro Plus، بالكامل، والتي تشير إلى أنه، سيتميز بشاشة AMOLED، بثقب في أعلى، الزاوية اليسار، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، علما بأن، الشاشة تأتي، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز.



سيتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­aTek Dimen­si­ty 920 5G، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أنه، سيحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر من سوني، وبدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل.

قد يعجبك أيضا...

التفاصيل الأخرى، هي البطارية، التي تأتي بسعة، 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، بالإضافة إلى، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Realme 9 Pro Plus، سيكون جيدا للغاية، مقارنة بالمنافسين، من الشركات الأخرى، وبخصوص مواعيد التوافر، فلم يتم تحديد، موعد الإعلان الرسمي، ولكن كما أشارت ريلمي، فإن هذا الهاتف، سيصل بشكل رسمي، قريبا.