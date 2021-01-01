

الهاتف Galaxy A22e 5G يحصل على شهادة Bluetooth SIG الهاتف Galaxy A22e 5G يحصل على شهادة Bluetooth SIG

أكدت اليوم، منصة Blue­tooth، أن، هاتف Galaxy A22e 5G، القادم من سامسونج، سيصل قريبا، حيث حصل على، شهادة Blue­tooth SIG، وتم الكشف عن، بعض المواصفات الرئيسية، للهاتف الذي، يحمل تسمية، طراز SC-56B، وهو نفس الاسم الرمزي، للهاتف Galaxy A22 5G، الذي أعلنت عنه، سامسونج، في شهر، يونيو 2021، والذي نتوقع أن، يحمل مواصفات مشابه، وخلال السطور القادمة، سأعرض عليكم، أبرز مواصفات الهاتف، التي ظهرت حتى الآن.



الهاتف Galaxy A22e 5G، سيتوفر بالمعالج، Dimen­si­ty 700 5G، المبني على تقنية 7 نانومتر، بجانب 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، و64 جيجا بايت، أو 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى أنه، قد يتوفر، بنظام Android 12، مع واجهة One UI 4، أو بنظام Android 11.



تشير منصة Blue­tooth، إلى أن، هذا الهاتف، القادم من سامسونج، سيضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، كما أنه سيضم، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وكلاهما سيدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد الهاتف، Galaxy A22e 5G، في عدة منصات، مع شاشة TFT، بحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وبثقب كاميرا أمامية، بشكل النوتش، كما أنه سيضم، بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 15 واط.وإلى الآن، لم نتعرف على، موعد الإعلان الرسمي، ولكن الشهادات التي، حصل عليها، تؤكد وصوله قريبا، مما يعني أنه، قد يصل، خلال شهري مارس، أو أبريل، وذلك بعد تقديم، سلسلة Galaxy S22، بشكل رسمي.