

الهاتف Galaxy A33 5G يحصل على مصادقة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC الهاتف Galaxy A33 5G يحصل على مصادقة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC

الهاتف Galaxy A33 5G، المنتظر وصوله، خلال الربع الأول، من عام 2022، ظهر اليوم، على هيئة الاتصالات الفيدرالية، FCC، مما جلب لنا، تفاصيل مهمة، بخصوص مواصفاته الرئيسية، حيث تم اعتماد الهاتف، برقم طراز، SM-A336B، وبطارية ضخمة، بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن سريع، بقوة 25 واط، بالإضافة إلى، منفذ شحن، من فئة، USB Type C.



وبغض النظر، عن البطارية، فالهاتف القادم من سامسونج، Galaxy A33 5G، سيضم شاشة Super AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وتحتوي على، ثقب بشكل النوتش، من أجل، كاميرا أمامية، بدقة قد تصل إلى، 32 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات، بالإضافة إلى أنه، سيضم 3 كاميرات، في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.



التقارير السابقة، تشير إلى أن، الهاتف Galaxy A33 5G، سيتم إطلاقه، بمعالج Exynos 1200، في بعض المناطق، ومعالج من Snap­drag­on، في مناطق أخرى، كما أنه، سيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

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وبخصوص موعد الإعلان، عن الهاتف، فشركة سامسونج، لم تحدد، موعد الإعلان الرسمي، حتى الآن، ولكن هناك توقعات، تؤكد وصوله، بعد هواتف، Galaxy S22 Series، مما يعني أنه، سيصل في وقت لاحق، من الربع الأول، من عام 2022.