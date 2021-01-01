مواصفات الهاتف Vivo Y75 5G قبل الإعلان الرسمي

في الفترة الماضية، تم التأكيد، على أن شركة فيفو، تعمل حاليا، على إصدار 5G، من هاتفها Y75، الذي تم الإعلان عنه، في عام 2017، تحت مسمى Vivo Y75 5G، مع مواصفات أقوى، والآن ظهر، تسريب جديد، يوضح لنا، المواصفات الرئيسية، التي سيصل بها، هذا الهاتف القادم، ويؤكد اقتراب موعد وصوله، بشكل رسمي.
ويشير هذا التسريب، إلى أن، هاتف Vivo Y75 5G، سيضم شاشة AMOLED، بحجم 6.58 بوصة، وبجودة FullHD+، وبثقب بشكل النوتش، في الأعلى، لاحتواء الكاميرا السيلفي، التي تأتي، بدقة 16 ميجا بكسل، والهاتف سيضم أيضا، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستصل بدقة 50 ميجا بكسل، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي، بدقة 2 ميجا بكسل، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج تشغيل، هذا الهاتف، سيصل من فئة، MediaTek Dimensity 700، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، والذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، والذاكرة الداخلية، ستأتي بسعة 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، ستأتي بسعة 8 جيجا رام، مع 4 جيجا رام افتراضية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن البطارية، ستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط.
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