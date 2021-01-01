قبل الفحص.. عارض من "أوميكرون" يخبرك بالإصابة

ذكر تقرير صحفي أن في وسع الأشخاص معرفة إصابتهم بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، قبل أن تظهر نتيجة الفحص المخبري.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه مع رفع القيود التي فرضت لمواجهة "أوميكرون" في إنحاء إنجلترا، حذر الخبراء الجمهور من أعراض جديدة
قد تعني إصابتهم بسلالة المتحور الجديد المعتدلة.
وأوضحت أنه تم رصد 20 عارضا لمتحور "أوميكرون" المعتدل لدى البريطانيين، مما يعني أن الأمر قد يكون محيرا بعض الشيء لمعرفة متى يمكن إجراء الاختبار.
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