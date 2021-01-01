الكشف عن الصور الرسمية الأولى لكاديلاك إسكاليد V ذات الأداء العالي!

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صورة الخبر: الكشف عن الصور الرسمية الأولى لكاديلاك إسكاليد V ذات الأداء العالي!
الكشف عن الصور الرسمية الأولى لكاديلاك إسكاليد V ذات الأداء العالي!

كشفت كاديلاك أخيراً عن إسكاليد V بعد أشهر من العمل المستمر على سيارتها الأكبر كأقوى نسخة من السيارة.

من لمحة واحدة يمكن ملاحظة التصميم الرياضي الجريء لسيارة بحجم إسكاليد V، والذي يتميز بتفاصيل حادة وواجهة أمامية رياضية تحافظ على أناقتها وفخامتها. تحمل السيارة شعارات V موزعة على الأبواب والجنوط، وتتميز بمكابح رياضية ومكابس حمراء تزيد المظر الرياضي. وحصلت السيارة على نظام عادم رياضي مزوج.

لم تكشف كاديلاك عن مواصفات الأداء ولا عن التصميم الداخلي سوى صورة واحدة لعجلة القيادة وشعار V. مع ذلك نتوقع أن ترفع الشركة مستوى التجهيزات الداخلية وأعداد الشاشات، وأن يحصل جميع الركاب عن حصتهم من المواصفات الفاخرة والوصول التقني. كما نتوقع أن تحمل محرك 6.2 سوبرتشارج لتر ربما بأحصنة إضافية عن CT5 بلاكوينج.

المصدر: سعودى شفت

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