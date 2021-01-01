

بلا تمويه.. لقطات حصرية لـ لامبورجيني أوروس إيفو الجديدة بلا تمويه.. لقطات حصرية لـ لامبورجيني أوروس إيفو الجديدة

سبق التنويه أن لامبورجيني ستكشف عن سيارة أوروس خلال هذا العام، وعلى الرغم من أنها لم تحدد الوقت، إلا أن مصورون motor1 تمكنوا من التقاط صورًا لسيارة أوروس إيفو أثناء إجراء التجارب في الأجواء الباردة.



وكانت السيارة دون تمويهٍ يخفي التغييرات التصميمية عليها، فيما تأتي السيارة بواجهتين أمامية وخلفية معدّلة، لكن الجزء الأكبر من التعديلات يتواجد في المقدمة، حيث تتميو السيارة بتصميم جديد للصادم يحتوي على فتحة أكبر لشبكة التهوية ومنافذ هواء جانبية مختلفة.



بينما تشمل التغييرات الأخرى عتبات جانبية جديدة، بالإضافة إلى منافذ هواء في غطاء المحرك، أما في الخلف، تظهر الرفارف أعرض قليلًا من تلك الموجودة في سيارة أوروس الحالية، وأيضاً منافذ هواء مختلفة.

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كما من المفترض أن تعمل سيارة أوروس إيفو بمحرك في 8 سعته 4 ليترات مع شاحني هواء توين توربو، بقوة 641 حصانًا، وعزم دورانه يعادل 848 نيوتن متر، لكن تشير الشائعات أنه من المفترض تطوير نسخة أقوى.بالإضافة إلى شائعة أخرى تنوه عن وجود فئة هجينة قابلة للشحن بمقبس خارجي قيد الإعداد، وعللا الرغم من أن المصورون تمكنوا من التقاط الصور لسيارة أوروس مع نظام لتحليل صوت العادم، لكنه لم يتم الكشف عن التصميم الداخلي حتي الآن.ولكن من المتوقع أن تجري لامبورجيني تغييرات كبيرة على مقصورة أوروس، كما يمكن للشركة إجراء بعض التعديلات على النظام المعلوماتي والترفيهي، بينما لا يتوقع تصميم جديد بالكامل مع شاشات جديدة.وعلى الرغم من أن لامبورجيني لم تحدد موعدًا للكشف عن سيارة الدفع الرباعي المحدثة، لكن من المتوقع أن تُطرح السيارة للبيع في أوروبا قبل نهاية العام الحالي.