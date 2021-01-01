بلا تمويه.. لقطات حصرية لـ لامبورجيني أوروس إيفو الجديدة

سبق التنويه أن لامبورجيني ستكشف عن سيارة أوروس خلال هذا العام، وعلى الرغم من أنها لم تحدد الوقت، إلا أن مصورون motor1 تمكنوا من التقاط صورًا لسيارة أوروس إيفو أثناء إجراء التجارب في الأجواء الباردة.
وكانت السيارة دون تمويهٍ يخفي التغييرات التصميمية عليها، فيما تأتي السيارة بواجهتين أمامية وخلفية معدّلة، لكن الجزء الأكبر من التعديلات يتواجد في المقدمة، حيث تتميو السيارة بتصميم جديد للصادم يحتوي على فتحة أكبر لشبكة التهوية ومنافذ هواء جانبية مختلفة.
بينما تشمل التغييرات الأخرى عتبات جانبية جديدة، بالإضافة إلى منافذ هواء في غطاء المحرك، أما في الخلف، تظهر الرفارف أعرض قليلًا من تلك الموجودة في سيارة أوروس الحالية، وأيضاً منافذ هواء مختلفة.
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