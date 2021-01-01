

بالفيديو... سيارة "ديفيل 16" الإماراتية تجري اختبارات بشوارع إيطاليا بالفيديو... سيارة "ديفيل 16" الإماراتية تجري اختبارات بشوارع إيطاليا

التقطت عدسات المصورين صورا تجسسية أولية لإحدى النماذج لسيارة Devel Sixteen وهي تجري لفات اختبارية في شوارع إيطاليا.



وفقا لموقع "موتور وان"، المتخصص في السيارات، تنتمي "ديفيل 16" إلى فئة السوبر كارز أو السيارات الخارقة، تم تقديمها كمفهوم لأول مرة سنة 2013 في معرض دبي الدولي للسيارات من قبل شركة السيارات Defining Extreme Vehicles Car Industry L.L.C. التي تتخذ من دبي مقرا لها، وهي النسخة الأولية التي وصفت وقتها بأنها النسخة التقليد الرخيصة من "لامبورجيني ايجوستا".



سرعان ما انتشر فيديو أولي عن السيارة الخارقة "دفيل 16" وهي تجري اختبارات على إحدى حلبات السباق الإيطالية، وهي النسخة ذات المحرك 8 سلندر بقوة 1500 حصان.

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في العام الماضي، كانت الشركة الإماراتية للسيارات تختبر ديفيل 16 ولكن بدون الضواغط التوربينية الرباعية. لم يكن من الواضح ما إذا السيارة التي يجرى عليها هذه الاختبارات مزودة بالمحرك V16 الفائق أم لا. المؤكد حتى الآن أن نسخة ديفيل 16 للمدينة ستكون بقوة 3000 حصان، بينما الإصدار المخصص لحلبات السابق يكون بقوة 5007 حصان و 3757 رطل قدم من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 320 ميلاً في الساعة.أكثر ما يميز سيارة "ديفيل 16" الإماراتية التي وصفت من قبل مواقع السيارات، بأنها أسرع سيارة في العالم، بأنها مدعومة بزوج من محركات V8s تم إعادة ضبطته بشكل كبير ، بإذن من شركة محركات "ستيف موريس". تم إقران كل من نسخة محرك الـ V8 والـ V16 بصندوق تروس مزدوج القابض ، بينما ستستخدم المركبة المخصصة للجر علبة تروس تستخدمها الشاحنات المتخصصة في الجر.وتأتي سيارة "ديفيل 16" الإماراتية في 3 فئات تجهيز رئيسية، الأولى من محرك V8 بقوة ألفين حصان والثانية بمحرك V16 بقوة 3000 حصان أما الأقوى فيأتي بمحرك V16 سعة 12.3 لتر و4 شواحن توربينية بقوة 5007 حصان.