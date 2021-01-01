

الأسوأ منذ عام 2013.. أرقام مبيعات "كارثية" لـ"جاجوار" لهذا السبب الأسوأ منذ عام 2013.. أرقام مبيعات "كارثية" لـ"جاجوار" لهذا السبب

سجلت شركة "جاجوار" أسوأ مبيعات ربع سنوية لها منذ عام 2013 في الربع الأخير من عام 2021 فترة سبتمبر – ديسمبر.



وفقا لموقع "أوتوموتيف يوروب"، أثرت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات على سيارات جاجوار أكثر من لاند روفر، حيث ارتأت الشركة الأم أن توجه مخزون الرقائق إلى فرع لاند روفر الأكثر طلبا وشعبية ونجاحا وخاصة لإنتاج سيارات "ديفندر".



انخفضت مبيعات سيارات جاجوار حول العالم في الربع الرابع من 2021 الذي ينتهي في 31 ديسمبر، بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 14407 ، وهو أقل إجمالي ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2013. تم دمج عمليات شركتي جاجوار مع لاند روفر في شركة واحدة في عام 2013 من قبل شركة تاتا موتورز الصينية، التي اشترت العلامات التجارية من فورد موتورز الأمريكية.

قد يعجبك أيضا...

تعد مبيعات الربع الأخير من 2021 كارثية بمعنى الكلمة إذ أنها أسوأ من مبيعات الربع الثاني من عام 2020 وقت ذروة أزمة انتشار وباء كوفيد 19 والنقص العالمي في أشباه الموصلات، وكل ذلك بالرغم من التنوع في محفظة تشكيلات جاجوار التي تضم سيارات كروس أوفر وسيدان وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.فيما قال "أدريان مارديل"، المدير المالي في شركة "جاجوار لاندر روفر": "نحن دورنا أن نوجههم للسيارات الأكثر أهمية".على الرغم من إعطاء الأولوية لسيارات لاند روفر على حساب جاجوار، إلا أن المبيعات جائت مخيبة للآمال أيضا، فقد انخفضت إجمالي مبيعات "رينج روفر" خلال الربع الرابع من 2021، بنسبة تصل إلى 35? على أساس سنوي، لتصل إلى بيع 65719 سيارة.بالنسبة لإجمالي مبيعات سنة 2021، تراجعت مبيعات جاجوار لاند روفر بنسبة 1.2? وبالتالي باعت 420856 مركبة فقط، انخفضت مبيعات جاجوار للعام بأكمله بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 86270 وحدة، لكن العلامة التجارية عانت بشكل خاص في الربع الأخير من العام الفائت، وهو البرع الذي شكل 17% فقط من مبيعات العلامة التجارية لهذا العام، فيما ارتفعت مبيعات شركة لاند روفر منفردة للعام بأكمله بنسبة 3.4% إلى 334.586.