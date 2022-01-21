"المركزي": بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني يفتح أول فروعه بمصر سبتمبر المقبل

قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصرية.
وأوضح نجم - في تصريح اليوم الاثنين أن بنك "ستاندرد تشارترد" حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.
وأضاف: أن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرية.
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