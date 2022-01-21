

تفاصيل برنامج التمويل العقاري من بنك saib ..خدمات تفاصيل برنامج التمويل العقاري من بنك saib ..خدمات

حرصا من بنك saib علي المشاركة المستمرة في جميع الأنشطة التي تفيد المجتمع و متوسطي الدخل فقد شارك البنك في مبادرة البنك المركزي لتمويل و شراء وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.



- الحد الأقصى للسعر للوحدة السكنية هو 2.500.000 جنيه مصري.



- التمويل متاح للموظفين (القطاع العام / الخاص) ، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة

- يمكن التمويل في مختلف محافظات مصر ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة

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- يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 80? من قيمة العقار.فترة التمويل تصل إلى 20 سنة- معدل عائد متناقص 8? (قسط ثابت طوال فترة التمويل)- إمكانية الجمع بين دخل الزوج / الزوجة- يجب ألا تتجاوز قيمة جميع الالتزامات المالية مع القسط العقاري 40? من اجمالي الدخل- تأمين على الحياة والعجز الكلي خلال فترة التمويل.- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًايجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعمر العميل عند استحقاق القسط الأخير 60 عامًا للموظفين و 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرةالدخل الشهري للفرد- يجب ألا يقل الدخل الفردي عن 4500 جنيه ولا يتجاوز 40,000 جنيهالدخل الشهري للاسرة: يجب ألا يقل دخل الأسرة عن 6,000 جنيه ولا يزيد عن 50,000 جنيه