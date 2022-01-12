

«الشجاعة في أبهى صورها».. رجل يصارع دب لحماية كلابه| فيديو «الشجاعة في أبهى صورها».. رجل يصارع دب لحماية كلابه| فيديو

أعطى «والتر هيكوكس» درسًا قويًا في الشجاعة والإنسانية، حيث خاطر بحياته ليحمي كلابه وزوجته من دب أسود هاجم منزله.



وبدأت القصة عندما قام دب أسود بمهاجمة منزل والتر هيكوكس لالتهام أحد كلابه، فوجد والتر لا يوجد حل إلا محاربة ذلك الدب، وبالفعل قام هيكوكس بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.



وبحسب ما شوهد في الفيديو، تعرض والتر للعض والخدش أثناء قتاله المفترس القاتل في منزله في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، تُظهر لقطات كاميرا المراقبة هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عامًا، حوالي الساعة 7:30 مساء، وذلك بحسب ما نشرة موقع لشبكة WFTV 9.

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ونشرت الزوجة على مواقع التواصل صورا لجروح على جسد زوجها حيث ظهرت آثار مخالب وأسنان الدب على ظهره وذراعيه، واضطر والتر أن يتلقي حقن داء الكلب للحماية من أي أثار جانبية قد تؤثر على والتر بسبب العض.واستطاعت شرطة دايتونا بيتش أن تقوم بالقبض على الدب، حيث يعد هذا هو ثاني هجوم لدب في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت امرأة لهجوم من قبل دب في وقت سابق من الأسبوع الماضي أثناء خروجها في نزهة مع كلب.