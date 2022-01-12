«الشجاعة في أبهى صورها».. رجل يصارع دب لحماية كلابه| فيديو

أعطى «والتر هيكوكس» درسًا قويًا في الشجاعة والإنسانية، حيث خاطر بحياته ليحمي كلابه وزوجته من دب أسود هاجم منزله.
وبدأت القصة عندما قام دب أسود بمهاجمة منزل والتر هيكوكس لالتهام أحد كلابه، فوجد والتر لا يوجد حل إلا محاربة ذلك الدب، وبالفعل قام هيكوكس بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.
وبحسب ما شوهد في الفيديو، تعرض والتر للعض والخدش أثناء قتاله المفترس القاتل في منزله في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، تُظهر لقطات كاميرا المراقبة هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عامًا، حوالي الساعة 7:30 مساء، وذلك بحسب ما نشرة موقع لشبكة WFTV 9.
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